Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf der A4

Ein Auto und ein Kleintransporter sind am Sonntagabend auf der Autobahn 4 zusammengestoßen. Dabei starben zwei Menschen. Der Unfall ereignete sich zwischen Dresden und Görlitz. Laut einem Sprecher der Polizei stieß der Fahrer des Autos gegen die Mittelleitplanke. Sein Fahrzeug drehte sich dadurch und blieb anschließend stehen. Daraufhin stieß ein Kleintransporter frontal mit dem Auto zusammen, so der Polizeisprecher weiter. Der Transporter wurde nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. Der 64-jährige Fahrer des Autos und seine 63-jährige Beifahrerin starben noch am Unfallort. Die 76 Jahre alte Fahrerin des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen. Warum der Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen ist und gegen die Leitplanke stieß, sei bisher noch unklar. (mit dpa)