Zwei Verletzte nach Kollision auf B92 bei Bad Elster

Bad Elster- Ein Autofahrer ist nach einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 92 bei Bad Elster im Vogtlandkreis mit einem anderen Auto kollidiert. Dabei wurden der 83-jährige Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin am Mittwochnachmittag verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide kamen ins Krankenhaus. Zuvor war der Fahrer in die Warteschlange des Gegenverkehrs gefahren. Sein Auto war danach nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (dpa)