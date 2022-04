Zwei Verletzte nach Unfall eines LVB-Busses

Am Mittwochabend kam es in Leipzig-Schönefeld zu einem schweren Unfall mit einem LVB-Linienbus. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum. Dabei wurden der Fahrer und eine weitere Person schwer verletzt. Das Unglück geschah kurz nach 18:30 Uhrauf der Theklaer Straße in stadtauswärtiger Richtung zwischen den Abzweigen Stöhrerstraße und Heiterblickstraße. Warum der Bus gegen den Baum prallte ist derzeit noch unklar.

