Achtung Kontrollen – Zweiräder im Fokus der Polizei

Die Zweiradsaison startet im Jahresverlauf je nach Wetterlage etwas früher oder später. Im Mai kommt gewöhnlich die Zweiradsaison richtig in Fahrt. Dies ist auch der Monat, in welchem die Polizei regelmäßig einen deutlichen Anstieg an Verkehrsunfällen mit Personenschaden insbesondere auch bei den Zweiradfahrern zu verzeichnen hat. Das betrifft sowohl motorisierte als auch nichtmotorisierte Fahrer. Verunglückten im April 2017 insgesamt 382 Zweiradfahrer, so waren es im Mai mit 732 Verunglückten nahezu doppelt so viele.

Im gesamten Jahr 2017 verunglückten insgesamt 1016 Benutzer von Krafträdern. Dies ist gegenüber 2016 (997) ein Anstieg von 1,9 Prozent. Davon verunglückten 31 Motorradbenutzer tödlich und damit fast 41 Prozent mehr als 2016, da waren es 22.