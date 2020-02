Dresden - In Dresden haben am Sonnabend rund 600 Schülerinnen und Schüler mit dem sächsischen Regierungschef und mehreren Ministern über die Klimapolitik der Landesregierung diskutiert. Die Teilnehmer der zweiten Klimakonferenz kamen aus ganz Sachsen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ministerpräsident Michael Kretschmer kündigte an, die Klimakonferenz auch in Zukunft fortsetzen zu wollen. Die Veranstaltung bringe viele Denkanstöße. , erklärte Kretschmer.