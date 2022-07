Zweites Opfer beim Flugzeugabsturz bekannt

Der 80-Jährige Klaus Martin, hatte 1967 das Restaurant im Fernsehturm geplant. Auch dieser letzte Flug der beiden Männer habe im Dienst des Fernsehturms gestanden. Laut einem Bericht der SZ waren die Männer auf dem Weg zu einer Firma, die Präsentationstechnologien für 3-D- und Panoramatheater anbietet, um herauszufinden, wie und ob sich das künftig mit dem Fernsehturm verbinden lassen könnte. Wie zuvor berichtet war das Flugzeug am Dienstag abgestürzt. Mittag und Martin waren am Dienstagvormittag in Dresden gestartet und auf dem Weg nach Wels in Österreich. Die Absturzursache sei laut Staatsanwaltschaft weiterhin unklar.