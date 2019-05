Zweites Richtfest – Klotzsche erhält neue Wohn- und Pflegeeinrichtung

Dresden - Not macht erfinderisch. Und so wurde aufgrund des Regenwetters der Kranz zum zweiten Richtfest einer neuen Wohn- und Pflegeeinrichtung in Dresden Klotzsche kurzerhand anderweitig befestigt. Im neuesten Projekt des Katharinenhofes entstehen derzeit eine Pflegeeinrichtung, eine Tagespflege mit 16 Plätzen, sowie 25 barrierefreie Servicewohnungen.