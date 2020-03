Zweitmeinung bei Darmkrebs wichtig

Dresden - Im "Darmkrebsmonat März" machen die Stiftung LebensBlicke, der Verein Netzwerk gegen Darmkrebs sowie die Felix Burda Stiftung jedes Jahr auf die Wichtigkeit von Vorsorge und Zweitmeinung bei Darmkrebs aufmerksam.

Besonders gefährlich ist Darmkrebs mit Metastasen in der Leber. An der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Dresden werden pro Jahr rund 190 Leber-Operationen vorgenommen. "Wir haben in diesem Bereich also sehr viel Erfahrung und können besonders gut einschätzen, ob es eine Möglichkeit gibt, um Lebermetastasen operativ zu entfernen", so der Direktor Prof. Dr. med. Jürgen Weitz.