Zwickauer Straße bekommt Radweg

Zunächst soll dafür der Bordstein zwischen Probstheidaer Straße und Märchenwiese abgesenkt werden. So können die Autos in Zukunft halbseitig auf dem Gehweg parken. In der Gegenrichtung geschieht das Gleiche bis zum Triftweg. 140.000 Euro investiere die Stadt für die bis März dauernden Arbeiten.