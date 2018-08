Zwischen Euro League und Rudy Transfer

Mit nur 14 Feldspielern und zwei Torhütern geht Trainer Ralf Rangnick in dritte Qualifikationsspiel der Euro League. Kein Selbstläufer und dennoch zeigt sich der Coach optimistisch.

In der Heimat bleiben unter anderem verletzungsbedingt Stürmer Timo Werner und Stammkeeper Peter Gulaci. Es sind jedoch reine Vorsichtsmaßnahmen, um einen Einsatz Werners im DFB-Pokal am Sonntag nicht zu gefährden. Hier geht es in der ersten Runde gegen Viktoria Köln.

Im Aufbautraining befinden sich seit Wochenbeginn, nach langen Verletzungen, Dayot Upamecano und Konrad Laimer.