„Zwischen Welten“ unterwegs sein

In den vier Ausstellungsräumen der Kunstsammlungen gibt es viel zu entdecken. Werke wie das Bild "Danse" von 1955 oder die Skulptur "Monument dans un désert" was übersetzt so viel bedeutet wie "Denkmal in der Wüste". Eines der Highlights ist das Porträt von Heinrich von Kleist aus dem Jahr 1939. Dies war ursprünglich ein Selbstporträt. Dieses findet sich auch auf dem 160-Seiten umfassenden Katalog und den Werbeplakaten.