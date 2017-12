Zwölf positive Tuberkulose-Tests – Gesundheitsamt untersucht weiter

Dresden – „Von bislang 200 abgenommenen Blutproben der Schüler der HOGA-Oberschule und des HOGA-Gymnasiums an der Zamenhofstraße liegen zwölf neue positive Testergebnisse vor. Das bedeutet nicht, dass die betroffenen Personen an Tuberkulose erkrankt sind. Es sagt lediglich aus, dass sie Kontakt zu ansteckungsfähigen Personen hatten und der Erreger übertragen wurde“, erklärt der Leiter des Dresdner Gesundheitsamts und Amtsarzt Jens Heimann.

Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler werden von Mitarbeitern des Gesundheitsamts informiert und beraten. Die Kinder und Jugendlichen werden anschließend am Dresdner Universitätsklinikum weitergehend untersucht. Dort werden die erforderlichen Schritte eingeleitet, unter anderem Röntgen der Lunge. Je nachdem, ob eine Tuberkuloseerkrankung tatsächlich vorliegt, wird eine Therapie mit einer Kombination verschiedener Antibiotika durchgeführt. Andernfalls werden die Patienten präventiv behandelt.

„Um größtmögliche Gewissheit und Sicherheit für die 900 Schülerinnen und Schüler zu erlangen, haben wir entschieden, die bereits laufenden Tuberkulose-Untersuchung auf alle Personen an den beiden Schulen auszuweiten. Sie werden vor Ort zur Blutabnahme gebeten“, so Heimann weiter.

Von den bislang 200 entnommenen Blutproben wurden bis heute 82 Proben labormedizinisch ausgewertet. Weitere Ergebnisse in dieser Größenordnung werden in den kommenden Tagen vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass darunter auch weitere positive Befunde sein werden.

Das Gesundheitsamt testet seit Montag, 4. Dezember 2017 aufgrund des aktuellen Geschehens im HOGA-Gymnasium und an der HOGA-Oberschule Dresden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer auf eine mögliche Ansteckung mit Tuberkulose. Täglich wird bei bis zu 120 Personen Blut abgenommen. Dieses wird im IGRA-Verfahren untersucht (Interferon-Gamma Release Assay). Interferon-Gamma ist ein Stoff, den der menschliche Körper als Reaktion auf den Krankheitserreger bildet. Dieser lässt sich im Labor nachweisen. Das Gesundheitsamt ist derzeit mit drei Untersuchungsteams im Einsatz. Die Kapazität wird ab Freitag, 8. Dezember 2017, auf vier Teams aufgestockt. Nächste Woche soll ein weiteres Untersuchungsteam dazukommen. Parallel ist das Gesundheitsamt in Verhandlung, um ein zusätzliches Labor für die Auswertung der Proben zu gewinnen. Die Testung wird bis Mitte nächster Woche andauern. Die Ergebnisse werden zum Anfang der darauffolgenden Woche vorliegen.

„Das Gesundheitsamt analysiert die Lage kontinuierlich und steuert die notwendigen präventiven Aktivitäten. Der Test aller Schülerinnen und Schüler ist eine Früherkennungsmaßnahme, die Sicherheit bringt“, sagt die Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, Dr. Kristin Klaudia Kaufmann.

Informationen rund um das Thema Tuberkulose sind auf der Internetseite www.dresden.de/tbc veröffentlicht. Dort gibt es auch ein Infoblatt mit häufig gestellten Fragen.

An den beiden HOGA-Schulen an der Zamenhofstraße im Stadtteil Leuben traten seit September insgesamt vier Erkrankungen auf. Davon sind aktuell nur zwei ansteckungsfähig. In Dresden traten in diesem Jahr bislang 45 Tuberkuloseerkrankungsfälle auf. In den letzten vier Jahren verzeichnete das Gesundheitsamt durchschnittlich rund 40 Erkrankungen pro Jahr. Die Infektion erfolgt in der Regel durch direkten Kontakt mit einer an Tuberkulose erkrankten Person mittels erregerhaltiger Tröpfchen über die Luft. Eine Übertragung über Dritte, nicht an Tuberkulose Erkrankte, ist nicht möglich. Ob man sich angesteckt hat, ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Häufigkeit, Dauer und Intensität des Kontakts zur erkrankten Person, Anzahl und Ansteckungsfähigkeit der freigesetzten Erreger und Empfänglichkeit gegenüber den Erregern. Selbst wenn eine Ansteckung erfolgte, bleiben über 90 Prozent der Menschen gesund. Ein tödlicher Verlauf liegt statistisch betrachtet bei unter einer Person pro Jahr in Dresden.

Quelle: Sächsische Landeshauptstadt Dresden