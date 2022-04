Zwölf vom Land Sachsen geförderte Integrationsprojekte können starten

Darunter seien unter anderem der Interkulturelle Garten in Coswig, die Dresdner Nachbarschaften und die Stadtteilpiloten in Chemnitz, teilte das Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt am Mittwoch in Dresden mit.

«Zweck der Förderung ist es, die Integration und gleichberechtigte Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu verbessern, "Hilfe zur Selbsthilfe" zu geben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund in der sächsischen Gesellschaft zu stärken», sagte Sozialministerin Petra Köpping.